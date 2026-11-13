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Erzincan'da oratoryo Ahıska Türklerinin sürgün acısını sahneye taşıdı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde sahnelenen 'Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo', 1944 sürgününü müzik, şiir ve drama ile anlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzincan'da oratoryo Ahıska Türklerinin sürgün acısını sahneye taşıdı

erzincan'da düzenlenen programın özeti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo' gösterisi, Ahıska Türklerinin tarihî mücadelelerini, 1944 yılı sürgününü ve vatan hasretini müzik, şiir ve dramatik anlatımla izleyicilere aktardı.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve eşi Nursel Kuyrukluyıldız, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşi Ürküş Aksun, Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Başkanı Erkan Koçali, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

programda öne çıkan mesajlar:

Rektör Kuyrukluyıldız, Ahıska Türklerinin tüm zorluklara rağmen dillerini, kültürlerini ve dayanışma ruhlarını koruduklarına dikkat çekerek, ortak tarihî hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı. Etkinlikte ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman tarafından iletilen mesajlar paylaşıldı.

sanat yönetimi ve içerik yaklaşımı:

Oratoryonun metin temeli, Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından kaleme alınan üç destandan hareketle oluşturuldu. Prof. Kafkasyalı, sunuşunda Ahıska sürgünlerinin toplumsal hafızada bıraktığı izlere ve kültürel kimliğin korunmasına dair gözlemlerini aktardı. Gösterinin sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı, sahne yönetmenliğini ise Öğr. Gör. Dr. Aslı Kaymak üstlendi.

Müzik, şiir ve dramatik anlatımın bir araya geldiği sahneleme, Ahıska Türklerinin vatan hasreti ve yaşadığı zorlukları izleyicilere yoğun duygularla iletti. Üniversitenin Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katkıları, anlatının hem akademik hem de toplumsal boyutunu güçlendirdi.

Program, Ahıska Sürgünü’nün 82. yıl dönümü anma çerçevesinde düzenlendi ve etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) DÜZENLENEN &quot;AHISKA TÜRKLERİ: İKİ ASIRLIK ORATORYO&quot;...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) DÜZENLENEN "AHISKA TÜRKLERİ: İKİ ASIRLIK ORATORYO" PROGRAMINDA, AHISKA TÜRKLERİNİN TARİHÎ MÜCADELESİ, SÜRGÜN ACILARI VE VATAN HASRETİ MÜZİK, ŞİİR VE SAHNE SANATLARIYLA ANLATILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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