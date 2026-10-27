Kış hazırlığı: Kütahya'nın doğal gaz limitleri iki katına yakın artırıldı

Kütahya için limit artışı:

AK Parti Kütahya Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Demir ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve BOTAŞ arasında yapılan görüşmelerin ardından, Kütahya'nın doğal gaz kullanım limitlerinde düzenleme yapıldı.

Görüşmeler ve yetkililer:

Demir'in aktardığına göre düzenleme; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile yapılan değerlendirmelerin sonucunda hayata geçirildi.

Limitlerdeki değişim:

Paylaşılan verilere göre kasım ayı için daha önce 156,52 olarak belirlenen doğal gaz kullanım limiti 307,69'a; aralık ayı limiti ise 210,60'tan 431,81'e çıkarıldı.

Yapılan düzenleme, özellikle kış aylarında ısınma ihtiyacının artmasıyla oluşan talebi karşılamaya yönelik olarak planlandı. Yetkililer artışın kent genelinde tüketimin dengelenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Mehmet Demir konu hakkında, "Bizim siyaset anlayışımız; hizmet üretmek, eser bırakmak ve sonuç almaktır. Kütahya’mızın ihtiyaçları için çalışmaya, hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Demir ayrıca çalışmaların vatandaş talepleri doğrultusunda sürdüğünü ve ilgili kurumlarla yakın temasın devam edeceğini vurguladı.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MEHMET DEMİR, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR VE İLGİLİ KURUM YÖNETİCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN KÜTAHYA'NIN DOĞAL GAZ KULLANIM LİMİTLERİNİN ARTIRILDIĞINI AÇIKLADI.