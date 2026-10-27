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Eyyübiye'de jandarmadan operasyon: 2 bin 970 captagon hapı ele geçirildi

Eyyübiye'de jandarma, uyuşturucu ticareti iddiasıyla iki zanlının adresine operasyon düzenledi; aramalarda 2 bin 970 captagon hapı ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyyübiye'de jandarmadan operasyon: 2 bin 970 captagon hapı ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 bin 970 captagon hapı ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipler, operasyonun planlı ve hedefe yönelik olduğunu, bulguların suç şebekelerinin tespiti ve dağıtım zincirinin çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen S.S. ve M.K. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın adli süreçte delil niteliği taşıyacağını ve soruşturmanın genişletilerek şebekeyle bağlantılı diğer kişi ve lokasyonların da araştırılacağının altını çizdi.

ŞANLIURFA&#039;NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN 970 CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ, 2...

ŞANLIURFA'NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN 970 CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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