Niğde'de kargo aracı durduruldu: binlerce gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Niğde - Ankara D-750 kara yolunun Bor ilçesi Obruk mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, bir kargo firmasına ait araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme tespit etti.

ele geçirilen eşya ve miktarları:

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirtilen 698 şal, 2 bin 416 cırcır anahtar, 431 zımba, 3 bin 187 kurbağacık anahtar, 556 kerpeten, 157 takım lokma seti, 270 yan keski, 100 elmas sunta testeresi, 30 kapı kilidi anahtar, 120 pense ve bin 414 xenon far ele geçirildi. Ayrıca araçta 307 çift çeşitli markalarda ayakkabı, 20 müzik çalar lamba, 670 kilogram kıyılmış tütün, 112 paket hazır makarna, 20 adet vanilya, 100 konserve, 15 kilogram kaçak çay, 24 paket yulaf ezmesi ve 48 paket süt tozu bulundu.

soruşturma ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, kargo taşımacılığında kullanılan araçlar ve dağıtım ağları üzerinden yürütülen kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetimlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Olayın detayları ve ele geçirilen ürünlerin menşei ile ilgili soruşturma Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor; adli süreçte elde edilen bulgular resmi mercilere teslim edilerek haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

NİĞDE’DE KARGO ARACINDAN KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI