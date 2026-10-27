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Esnemez'e 25 yıl sonra içme suyu: 21 kilometrelik isale hattı devreye girdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünde KÖYDES ile tamamlanan 21 kilometrelik isale hattı ile yaklaşık 25 yıllık içme suyu sorununun giderilmesi amaçlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnemez'e 25 yıl sonra içme suyu: 21 kilometrelik isale hattı devreye girdi

Esnemez köyünde içme suyu hattı hizmete girdi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünde, KÖYDES kapsamında yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Köyün yıllardır süren ihtiyacına yanıt vermesi beklenen hattın devreye alınması, yerel halk tarafından yakından takip edildi.

Projenin kapsamı:

Tamamlanan hattın uzunluğu 21 kilometre olarak kaydedildi. Kurulan isale hattıyla köyün içme suyu kaynağından yerleşim yerine düzenli su iletiminin sağlanması hedefleniyor. Proje, bölgedeki altyapı eksiklikleri arasında öne çıkan su sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor.

Kaymakamın ziyareti:

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat açılışı gerçekleştirerek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ayvat, köy halkının sorun ve taleplerini dinledi; program kapsamında köy şehitliği de ziyaret edildi. Yaklaşık 25 yıldır devam eden içme suyu sorununa son verme hedefiyle hattın işletmeye alınması, yerel yönetim ve vatandaşlar arasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hattın devreye girmesiyle birlikte köyde içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor; uygulamanın sürekliliği ve bakımına ilişkin talepler ise köy sakinleri tarafından yetkililere iletildi.

ESNEMEZ KÖYÜ 25 YIL SONRA İÇME SUYUNA KAVUŞTU

ESNEMEZ KÖYÜ 25 YIL SONRA İÇME SUYUNA KAVUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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