Olayın genel görünümü

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Yalçın Özceylan (77), yakın çevresinin iki gündür kendisinden haber alamaması üzerine endişe konusu oldu. Durumu bildiren arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ihbar ve müdahale:

İhbarı değerlendiren ekipler, adrese ulaşınca itfaiye yardımıyla dairenin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu ve yaptıkları ilk kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

inceleme ve sonrası:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özceylan'ın cenazesi, resmi işlemler için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAYIN MEYDAN GELDİĞİ BÖLGEDE GEREKLİ ÇALIŞMALARI TAMAMLADI