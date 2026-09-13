Arnavutköy Hacımaşlı ormanında yangına ekipler müdahale ediyor

Arnavutköy Hacımaşlı'da orman yangını

Arnavutköy Hacımaşlı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerinde yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

müdahale çalışmaları:

Bölgede görevlendirilen ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarına odaklanırken çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri alınıyor.

etkiler ve bilgiler:

Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; gelişmeler doğrultusunda yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Arnavutköy Hacımaşlı’da ormanlık alanda yangın