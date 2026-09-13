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Arnavutköy Hacımaşlı ormanında yangına ekipler müdahale ediyor

Arnavutköy Hacımaşlı'da ormanlık alanda çıkan yangına yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor; alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy Hacımaşlı ormanında yangına ekipler müdahale ediyor

Arnavutköy Hacımaşlı'da orman yangını

Arnavutköy Hacımaşlı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerinde yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

müdahale çalışmaları:

Bölgede görevlendirilen ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarına odaklanırken çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri alınıyor.

etkiler ve bilgiler:

Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; gelişmeler doğrultusunda yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Arnavutköy Hacımaşlı’da ormanlık alanda yangın

Arnavutköy Hacımaşlı’da ormanlık alanda yangın

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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