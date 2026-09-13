Arnavutköy Hacımaşlı ormanında yangına ekipler müdahale ediyor

Arnavutköy Hacımaşlı'da orman yangını
Arnavutköy Hacımaşlı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerinde yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.
müdahale çalışmaları:
Bölgede görevlendirilen ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarına odaklanırken çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri alınıyor.
etkiler ve bilgiler:
Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; gelişmeler doğrultusunda yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı bildirildi.
Arnavutköy Hacımaşlı’da ormanlık alanda yangın
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