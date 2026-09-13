Arnavutköy'de rüzgâr etkisindeki orman yangını hava desteğiyle kontrol altına alındı

Arnavutköy'de orman yangını kontrol altına alındı:

Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi sınırlarında, saat 13.00 civarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden gelen ilk ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale süreci:

Yangının ormanlık alanın iç kısmında ve ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği bir noktada başlaması, müdahaleyi zorlaştırdı. Bölgedeki sert rüzgâr nedeniyle yangının büyüme riski görülmesi üzerine ekipler, hava desteği talep etti. Yangın söndürme helikopterleri dakikalar içinde bölgeye ulaşarak alevlere havadan müdahale etti.

Hava ve kara ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ardından yürütülen soğutma çalışmalarıyla alevler tamamen söndürüldü.

Çıkış nedeni araştırılıyor:

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme ve soruşturma devam ediyor; yetkililer, nedenin tespit edilmesinin öncelikli hedef olduğunu bildirdi.

Arnavutköy'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı