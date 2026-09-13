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iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde iki kardeş arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; H.O. ve A.O. yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da kardeşler arasında bıçaklı kavga:

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, H.O. ile A.O. isimli kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle her iki kardeşin birbirlerine bıçakla saldırdığı, kavga sırasında iki kardeşin de çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kardeşi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve konuya ilişkin incelemeler sürüyor.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak çalışmayla belirleneceğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

ADIYAMAN’DA, İKİ KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, İKİ KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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