Fidan Şam'da diplomasi trafiği başlıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla geldiği Şam'da temaslarına başladı. Şam Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandığı bildirildi.
karşılama ve program detayları:
Resmi karşılama sonrası Fidan ile Şeybani arasında bir görüşme gerçekleştirilecek; görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ziyaret programında ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile ikili temaslar yer alıyor.
ziyaretin izlenecek yönleri:
Planlanan görüşmelerin içeriği ve sonuçları, resmi açıklamalarla netleşecek. Şam'daki temaslar, iki ülke arasındaki doğrudan iletişimin sürdürülmesi ve koordinasyonun sağlanması açısından takip edilecek; ziyaretin sonuçları ortak basın toplantısında paylaşılacak.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ ŞAM’DA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ TARAFINDAN KARŞILANDI.
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