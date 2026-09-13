Fidan Şam'da diplomasi trafiği başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla geldiği Şam'da temaslarına başladı. Şam Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandığı bildirildi.

karşılama ve program detayları:

Resmi karşılama sonrası Fidan ile Şeybani arasında bir görüşme gerçekleştirilecek; görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ziyaret programında ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile ikili temaslar yer alıyor.

ziyaretin izlenecek yönleri:

Planlanan görüşmelerin içeriği ve sonuçları, resmi açıklamalarla netleşecek. Şam'daki temaslar, iki ülke arasındaki doğrudan iletişimin sürdürülmesi ve koordinasyonun sağlanması açısından takip edilecek; ziyaretin sonuçları ortak basın toplantısında paylaşılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ ŞAM’DA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ TARAFINDAN KARŞILANDI.