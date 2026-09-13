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Fidan Şam'da diplomasi trafiği başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Şam'a geldi; Şeybani ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı ve üst düzey temaslar yapacak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fidan Şam'da diplomasi trafiği başlıyor

Fidan Şam'da diplomasi trafiği başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla geldiği Şam'da temaslarına başladı. Şam Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandığı bildirildi.

karşılama ve program detayları:

Resmi karşılama sonrası Fidan ile Şeybani arasında bir görüşme gerçekleştirilecek; görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ziyaret programında ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile ikili temaslar yer alıyor.

ziyaretin izlenecek yönleri:

Planlanan görüşmelerin içeriği ve sonuçları, resmi açıklamalarla netleşecek. Şam'daki temaslar, iki ülke arasındaki doğrudan iletişimin sürdürülmesi ve koordinasyonun sağlanması açısından takip edilecek; ziyaretin sonuçları ortak basın toplantısında paylaşılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ ŞAM’DA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ ŞAM’DA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ TARAFINDAN KARŞILANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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