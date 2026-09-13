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Adıyaman'da otogar yakınında grup saldırısı: genç darp edildi

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi otogar yakınlarında B.Ö. (23), kimliği belirsiz bir grubun saldırısında darp edildi; hastanede tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da otogar yakınında grup saldırısı: genç darp edildi

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi otogar yakınlarında meydana gelen olayda, B.Ö (23) isimli şahıs, kimliği belirsiz bir grup tarafından darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Olayın görgü tanıkları saldırının kısa süreli ve birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Ö (23) tedavi altına alındı ve sağlık durumu hakkında yetkililer tarafından iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor.

Yetkililer, kimliği belirsiz şüphelilerin tespiti ve saldırının nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kamuya açık alanlarda yaşanan benzer olaylara ilişkin güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekildi.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ SOKAK ORTASINDA DARP EDİLEREK YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ SOKAK ORTASINDA DARP EDİLEREK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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