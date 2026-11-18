Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi, cadde ulaşıma kapandı

Saat 08.00 civarında Arnavutköy, İsmet İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon sürücüsünün ifadesine göre aracın fren sistemi boşaldı ve yaptığı manevra sonucu araç devrildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yola saçılan molozlar ve kapanan trafik:

Devrilen kamyonun kasasındaki molozlar caddeye yayıldı ve gidiş-geliş yönünde kullanılan çift yönlü yol tamamen ulaşıma kapandı. Sabah mesaisi nedeniyle yolda bulunan vatandaşlar ve sürücüler, kapanan yol yüzünden ilerleyemedi. Olay yerinde oluşturulan güvenlik çemberi ile bölgeye ulaşan ekipler, trafiğin kontrolü için çalışma başlattı.

Polisin müdahalesi ve görüntüler:

Kazanın ardından bir trafik polisi, çevreden temin ettiği küreği alarak yola saçılan molozları temizlemeye başladı. Polis memuru, yolu en azından bir şeritli olarak ulaşıma açmak amacıyla molozları yol kenarına itti; bu müdahale bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıtıldı. Olay yerindeki çalışmanın bir diğer kaydı ise dron ile havadan çekildi. Görüntülerde yan yatan kamyon ve yola yayılmış molozların caddeyi nasıl kapladığı net şekilde görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma ve yol temizleme çalışmalarına polis ekipleri ve ilgili birimler devam ediyor. Olayda ifade veren sürücünün belirttiği üzere aracın fren sistemiyle ilgili iddialar yetkililerce değerlendiriliyor; bölgedeki trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak normale döndürülecek.

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