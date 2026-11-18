Gece Atatürk Bulvarı'nda kovan izleri polis kordonunda: kimlik tespiti sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yükselen silah sesleri, bölgedeki güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Olay yeri ve müdahale:

Çevreden gelen ihbarlar üzerine polis, olay yerine çok sayıda ekip sevk etti ve bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler sokak aralarında kovan araştırması yaptı; bulgular olayın seyrini belirlemek için toplandı.

Soruşturmanın yönü:

Polis, olayda kullanılan silaha ve olayın failine ulaşmak için çalışma başlattı. Yetkililer, şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik adımların sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İZMİT İLÇESİNDE YÜKSELEN SİLAH SESLERİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI