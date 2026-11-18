kaza detayları:

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Kaynar mevkiinde 27 DM 632 plakalı yolcu servisi ile 38 ARA 242 çekici plakalı tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kazada tırda bulunan 2 kişi ile servisteki 20 kişi olmak üzere toplam 22 yaralı kaydedildi.

müdahale ve sevk:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayın nedenini belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE SAĞLIK, KOLLUK KUVVETLERİ VE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ. YARALILAR OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA ÇEŞİTLİ HASTANELERE SEVK EDİLİRKEN, KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.