Düzce'de denetimler yoğunlaştı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan motosiklet kazaları, yüksek egzoz sesleri ve trafik kuralı ihlallerine ilişkin şikayetler üzerine kent genelinde denetimleri artırdı. Ekipler, hem sürücülerin trafikteki güvenliğini sağlamak hem de kuralsız kullanımın ve tehlikeli uygulamaların önüne geçmek amacıyla uygulamaları sıklaştırdı.

Uygulamada yapılan işlemler:

Denetimler sırasında kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ilgili mevzuat gereği cezai işlem uygulandı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen bazı motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ekipler ayrıca yüksek egzoz ve ruhsatsız veya eksik belgeli araçlara karşı da kontrolünü sürdürdü.

sahte plaka ve çalıntı araç tespiti:

Yapılan kontrollerde polis ekiplerinin dikkati sayesinde dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Gerçek plakası 34 KSE 093 olan bir motosikletin plakasının 34 KSE 098 olarak değiştirildiği belirlendi. Söz konusu plaka değişikliği ile aracın plaka tanıma sistemlerine takılmasının engellenmeye çalışıldığı tespit edildi; yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ekipler, aracı teslim edilmek üzere işlemlerinin ardından emniyet otoparkına götürdü.

Düzce'de motosikletlere yönelik trafik denetimlerinin aralıksız olarak süreceği ve kurallara uymayan sürücülere karşı etkinliğin devam edeceği bildirildi.

PLAKASI DEĞİŞTİRİLEN MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.