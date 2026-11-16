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Arnavutköy'de iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Arnavutköy'de 61 yaşındaki Mehmet Önalan, önce otomobile çarpıp sonra servis aracının üzerinden geçilmesi sonucu yaşamını yitirdi; iki sürücü gözaltında.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Arnavutköy'de iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki Memba Işıkları mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken peş peşe iki aracın çarpmasına maruz kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybeden kişinin 61 yaşındaki Mehmet Önalan olduğu belirtildi.

Kaza anı ve ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Önalan caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, M.Y.K. idaresindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. İlk çarpmanın ardından yerde kalan Önalan’ın üzerinden daha sonra N.Ö. yönetimindeki 34 VKC 45 plakalı servis aracı geçti. Peş peşe gerçekleşen iki çarpmanın ardından ağır yaralanan Önalan için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde yapılan incelemelerde Mehmet Önalan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve cansız bedeni olay yerinden alınarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya karışan her iki aracın sürücüsü M.Y.K. ve N.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geliş şeklinin tespiti için bölgedeki delil ve görgü tanıklarının beyanlarına dayalı incelemelerini sürdürüyor.

Kazanın oluş biçiminin netleştirilmesi amacıyla adli süreç ve teknik incelemeler devam ediyor. Yetkililer, trafik güvenliği ve yayaların yol geçiş kurallarına ilişkin denetimlerin önemine dikkat çekti.

Arnavutköy’de feci ölüm: Önce otomobil çarptı, ardından servis aracı üzerinden geçti

Arnavutköy’de feci ölüm: Önce otomobil çarptı, ardından servis aracı üzerinden geçti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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