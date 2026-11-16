Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,4861 -0,02%
Bist 11.839,01 -0,03%
Altın Gram 6.301,33 +0,08%
EUR/USD 1,1007 -0,19%
Brent Petrol 93,61 -2,33%
--°

Kırşehir'de kıraathanede kumar: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza

Kırşehir'de Asayiş Şube ekiplerinin denetiminde bir kıraathanede kumar oynandığı belirlendi; 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'de kıraathanede kumar: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza

Kırşehir'de kıraathanede kumar tespiti

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan çalışma, kamu düzeninin sağlanması ve kumar oynanmasının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Operasyon ve tespit:

Denetimleri yürüten Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saha kontrolleri sırasında iş yerinde kumar oynandığını belirledi. Ekiplerin incelemesi sonucunda olay yerinde kumar faaliyetinin sürdüğü tespit edildi.

Uygulanan ceza ve yasal dayanak:

Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezalar, mevzuat çerçevesinde idari yaptırım olarak kayda geçirildi.

Yetkililer, benzer denetimlerin kamu düzenini sağlamak ve yasa dışı kumar faaliyetlerini engellemek amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

KIRŞEHİR’DE BİR KIRAATHANEDE KUMAR OYNANDIĞININ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE 3 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 812...

KIRŞEHİR’DE BİR KIRAATHANEDE KUMAR OYNANDIĞININ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE 3 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 812 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı
images

Beyşehir'de düşüş: 25 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi
images

Gümüşkonak'ta sabah çarpışmasında elektrikli araç sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Dursunbey'de gece baskını: kıraathanede konken oynayan 4 kişiye para cezası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı