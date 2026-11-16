Kırşehir'de kıraathanede kumar: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza

Kırşehir'de kıraathanede kumar tespiti

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan çalışma, kamu düzeninin sağlanması ve kumar oynanmasının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Operasyon ve tespit:

Denetimleri yürüten Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saha kontrolleri sırasında iş yerinde kumar oynandığını belirledi. Ekiplerin incelemesi sonucunda olay yerinde kumar faaliyetinin sürdüğü tespit edildi.

Uygulanan ceza ve yasal dayanak:

Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezalar, mevzuat çerçevesinde idari yaptırım olarak kayda geçirildi.

Yetkililer, benzer denetimlerin kamu düzenini sağlamak ve yasa dışı kumar faaliyetlerini engellemek amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

KIRŞEHİR’DE BİR KIRAATHANEDE KUMAR OYNANDIĞININ TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE 3 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 812 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.