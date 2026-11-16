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zirvenin görünmeyen kahramanları: Erzurum bomba imha ekibi övgü topladı

COP31 güvenliğinde görev alan Erzurum bomba imha ekibi, dedektör köpekleri ve KBRN ekipleriyle 50 bine yakın araç ve 50 otelde titiz tarama yaptı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

zirvenin görünmeyen kahramanları: Erzurum bomba imha ekibi övgü topladı

Erzurum ekibi COP31'te kritik görevde

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu. Zirve alanı ve çevresinde yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarında, ülkenin farklı illerinden gelen uzman ekipler görev aldı. Bu ekiplerin arasında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü personeli ile dedektör köpekleri ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) keşif ekipleri öne çıktı.

güvenlik taraması ve operasyon detayları:

Organizasyon boyunca gece gündüz süren denetimlerde, bölgeye giriş yapan 50 bine yakın araç ve delegasyonların konakladığı 50 otel kapsamlı arama ve kontrol faaliyetlerine tabi tutuldu. Ekipler, olası tehditleri önceden tespit etmek için hem statik noktalarda hem de hareket halinde yoğun mesai yaptı. Bomba imha uzmanlarıyla koordineli çalışan KBRN ekipleri, şüpheli maddelerin tespitinde ve gerekli önlemlerin alınmasında kritik rol üstlendi.

yerel ekiplerin rolü ve takdir:

Zirveye katılan devlet başkanları ve heyetler, üst düzey güvenlik tedbirlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek emniyet güçlerine teşekkür etti. Özellikle sahada görev yapan Erzurum ekibi, hızlı müdahale kapasitesi ve titiz çalışmasıyla takdir topladı. Güvenlik kaynakları, operasyonda görev alan tüm birimlerin koordineli çabalarının zirvenin sorunsuz geçmesini sağladığını vurguladı.

Görünmeyen kahramanlar olarak nitelendirilen bomba imha ve keşif ekiplerinin profesyonelliği, uluslararası düzeyde dikkat çekti; bu tür büyük organizasyonlarda benzer güvenlik uygulamalarının önemine bir kez daha işaret edildi.

ANTALYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TÜM DÜNYANIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ COP31...

ANTALYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TÜM DÜNYANIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ COP31 ZİRVESİ’NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE TUTULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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