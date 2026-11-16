Jandarma operasyonunda Diyarbakır’da 38 kilo esrar ve 538 kök kenevir ele geçirildi

operasyonun kapsamı:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
yürütülen çalışmalar ve tespitler:
İcra edilen operasyonlarda toplam 15 olay tespit edildi ve olaylarla bağlantılı olarak 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar, jandarma sorumluluk sahası içinde planlı şekilde gerçekleştirildi.
ele geçirilen maddeler:
Operasyonlar neticesinde 38 kilo 261 gram esrar ile 538 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar yetkili birimlerce kayıt altına alındı ve işlem süreçleri başlatıldı.
OPERASYONLAR NETİCESİNDE 38 KİLO 261 GRAM ESRAR MADDESİ, 538 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!