zeiss vision center Türkiye’de ilk mağazasını istanbul’da açtı

ZEISS Vision Center Türkiye’de kapılarını açtı

ZEISS Vision Center, 180 yıllık optik uzmanlığını kişiye özel görme çözümleriyle buluşturarak Türkiye’de ilk mağazasını İstanbul Finans Merkezi içindeki İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açtı. Merkez, gelişmiş ölçüm teknolojileri ile bireysel danışmanlığı aynı çatı altında sunmayı amaçlıyor. Açılışta konuşan ZEISS Vision Care Türkiye Distribütörü, Beta Optik CEO’su Mustafa Kemal Köksal, ziyaretçilere yalnızca ürün satışı değil, kapsamlı bir müşteri deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

180 yıllık uzmanlık yeni bir deneyime dönüşüyor:

Optik ve optoelektronik alanlarında uluslararası lider olan ZEISS, mikroskoplardan sinema lenslerine, medikal teknolojilerden gözlük camlarına uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Şirketin sektöre katkıları 1912’den itibaren gözlük endüstrisinin gelişiminde de iz bırakıyor. Türkiye’de açılan ZEISS Vision Center, bu tarihsel birikimi kişiye özel görme çözümlerine dönüştürmeyi amaçlayan bir deneyim alanı olarak konumlanıyor. Merkezde, markanın hassas optik teknolojileri, ZEISS üretimi gözlük camları ve uluslararası çerçeve koleksiyonları bir arada sunuluyor.

dokuz kamerayla kişiye özel hassas ölçüm:

Merkezin merkezinde yer alan ZEISS VISUFIT 1000 sistemi, dijital odaklama teknolojisi ve çoklu kamera düzeniyle öne çıkıyor. Birbirine göre ayarlanmış dokuz kamera tek çekimde yüzün 180 derecelik görüntüsünü alıyor; elde edilen veriler 45 milyon nokta üzerinden işleniyor. Sistem, göz bebekleri arasındaki mesafe, cam ile göz arasındaki uzaklık (vertex distance), çerçevenin eğimi gibi, camların doğru konumlandırılmasında kritik olan parametreleri yüksek hassasiyetle ölçüyor. Bu dijital ölçümler, seçilen çerçeve ve kullanıcının yüz yapısıyla uyumlu camların üretilmesini destekliyor ve kullanıcıya daha doğru görsel konfor sağlıyor.

günlük hayatın farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler:

ZEISS Vision Center’da tek odaklı ve progresif camların yanı sıra ekran kullanımı, araç sürüşü ve değişen ışık koşulları gibi spesifik ihtiyaçlara yönelik cam seçenekleri sunuluyor. Kişisel danışmanlık sürecinde ziyaretçilerin günlük alışkanlıkları, çalışma şartları ve hangi mesafelerde net görüşe ihtiyaç duydukları değerlendirilerek uygun çözümler belirleniyor. ZEISS gözlük camları ile tamamlanan uluslararası markaların çerçeve koleksiyonları, kullanıcılara estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan alternatifler sağlıyor.

sektörde kişiselleştirme ve teknoloji vurgusu:

Türkiye optik sektöründe dijitalleşme, kişiye özel ürünler ve akıllı gözlükler gibi yenilikçi teknolojilere yönelik ilgi artıyor. Artan göz sağlığı farkındalığı ve kaliteli camlara yönelik talep, sektörün dinamik ve rekabetçi yapısını besliyor. ZEISS Vision Center, hassas dijital ölçüm ve bireysel danışmanlık yaklaşımıyla bu beklentilere yanıt verirken, ilerleyen dönemde de kişiselleştirilmiş optik çözümlere olan yönelimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Beta Optik CEO’su Mustafa Kemal Köksal açılış konuşmasında merkezin hedefini şu sözlerle özetledi: "Burada VisuFit 1000 cihazımız var. Bu çok özel bir cihaz; kişilerin avatarını çekiyor diyebiliriz. Yani 180 derece 9 farklı kamerayla çekim sağlıyor. Bu sayede hem göz, hem çerçeve hem de yüz bilgilerini alıyor. Camların üretim aşamasında da bu bilgiler çok faydalı çünkü artık kişiye özel cam ve çerçeveler; her kişinin burnunun büyüklüğü, gözünün yapısı, şakak ve alın yapısına göre üretiliyor. Müşterilerimiz de genel geçer standart camlar değil tamamen kendi yüz yapılarına ve beğendikleri çerçeveye göre camlarını ürettirme şansını yakalıyor. Böylelikle bu da çok daha iyi görmeyi sağlıyor."

Köksal ayrıca Beta Optik’in ihracat ağına ve üretim kapasitesine değinerek, şirketin 50’den fazla ülkeye erişimi bulunan bir Türk optik firması olduğunu, Türkiye’de hem teknoloji hem de satış sonrası hizmetler alanında öncülük ettiklerini belirtti. ZEISS ile iş birliğinin, sahada kişiye özel cam üretimini ve yüksek kaliteyi bir arada sunma imkânı verdiğini söyledi.

İstanbul’daki bu ilk mağaza, ZEISS Vision Center konseptinin Türkiye’ye taşınmasıyla birlikte kullanıcıları ileri teknolojilerle desteklenen, kişiye odaklı bir gözlük seçimi deneyimiyle buluşturuyor.

ZEISS VİSİON CENTER, TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASINI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE YER ALAN İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE AÇTI.