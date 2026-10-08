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Arnavutköy’de istihdama köprü: engelsiz istihdam buluşması 500 kişiyi bir araya getirdi

Arnavutköy'de düzenlenen Engelsiz İstihdam Buluşması'nda 15 sektörden 40 firma, 500 engelli aday ABİM ve İŞKUR aracılığıyla doğrudan görüştü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Arnavutköy’de istihdama köprü: engelsiz istihdam buluşması 500 kişiyi bir araya getirdi

Arnavutköy’de engelli bireyleri istihdama bağlayan etkinlik

Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) ve İŞKUR iş birliğiyle Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, engelli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını artırmayı hedefledi. "Kariyerde Engele Yer Yok" sloganıyla gerçekleştirilen program, iş arayanlarla işverenleri aynı ortamda buluşturdu.

Katılımcı profili ve sektör dağılımı:

Etkinlikte; inşaat, lojistik, taşımacılık, kimya, makine, tekstil, gıda, turizm, sağlık ve perakende başta olmak üzere 15 farklı sektörden toplam 40 firma yer aldı. Organizasyona başvuran ve görüşme yapan yaklaşık 500 kişi, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle birebir görüşme imkânı buldu.

Görüşmelerin içeriği ve işe alım süreci:

Adaylar, firmaların açık pozisyonları, çalışma şartları ve kariyer imkânları hakkında doğrudan bilgi aldı; firmalar ise ihtiyaç duydukları pozisyonlar için adayları yerinde değerlendirdi. Bu yaklaşım, işe alım süreçlerinin daha hızlı ve etkin ilerlemesine katkı sağladı ve adayların yetkinliklerinin uygun pozisyonlara yönlendirilmesini kolaylaştırdı.

ABİM yetkilileri, benzer buluşmalarla Arnavutköy'de istihdama erişimin güçlendirilmesinin hedeflendiğini; farklı ihtiyaç gruplarına yönelik yeni program ve etkinliklerin planlandığını bildirdi. Etkinlik, hem iş arayanlar hem de işverenler açısından doğrudan iletişim ve zaman tasarrufu sağlayan bir araç olarak değerlendirildi.

ARNAVUTKÖY&#039;DE ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN &quot;ENGELSİZ...

ARNAVUTKÖY'DE ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "ENGELSİZ İSTİHDAM BULUŞMASI"NDA, 15 FARKLI SEKTÖRDEN 40 FİRMA İLE 500 İŞ ARAYAN VATANDAŞ BİR ARAYA GELDİ. KATILIMCILAR, FİRMA TEMSİLCİLERİYLE DOĞRUDAN İŞ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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