Arnavutköy’de motorundan alevlenen taksi kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy'de taksi alev aldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde olan bir taksinin motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Olay, Terkos-Karaburun Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşandı. Sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

yangının seyri ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, taksinin motor kısmından önce dumanlar yükseldi, ardından alevler hızla büyüyerek aracın ön ve üst bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri yolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülme süreci ve olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Videolarda alevlerin kısa sürede aracı sardığı ve ekiplerin çalışmalarının koordineli şekilde yürüdüğü görüldü.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olayda taksi büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye yangını söndürdükten sonra bölgeden çekildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce teknik inceleme başlatıldı.

Resmi açıklamada yangında yaralanma veya can kaybı ile ilgili bilgi yer almazken, soruşturma tamamlandığında yangının kaynağına ilişkin net bilgiler paylaşılacak. Olay, güzergâhta kısa süreli trafik aksamasına neden oldu ve sürücüler ile yol kullanıcıları alternatif güzergahtan yönlendirildi.

Arnavutköy’de taksi alev topuna döndü