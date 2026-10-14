Arnavutköy'de sağanak sonrası bodrumda bulunan yılan çek pasla çıkarıldı

olay anı:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir apartmanın bodrum katı suyla doldu. Binada yaşayanlar biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı ve tahliye sırasında suyun içinde bir yılan olduğunu fark etti.

vatandaşların müdahalesi:

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan apartman sakinleri, yılanın bulunduğu noktaya müdahale etti. Vatandaşlar, çevredeki el yordamı araçlardan biri olan çek pas yardımıyla yılanı bulunduğu yerden alarak binanın dışına çıkardı.

görüntüler ve tepkiler:

Olay anı, müdahale edenlerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların soğukkanlı tutumu ve yılanın güvenli şekilde binadan uzaklaştırılması yer aldı.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY’DE, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI BİR APARTMANIN BODRUM KATINI SU BASTI. SU TAHLİYESİ YAPAN VATANDAŞLAR, SUYUN İÇERİSİNDE DOLAŞAN YILANI FARK EDİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI.