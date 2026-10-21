Arnavutköy'de servis minibüsünün park halindeki kamyona çarpma anı kayıtlara yansıdı

Kaza anına ilişkin görüntüler:

İstanbul Arnavutköy'de 21 Ekim Çarşamba saat 06.00 sıralarında gerçekleşen kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dörtlü ikaz lambaları yanar halde cadde üzerinde yavaşça ilerleyen servis minibüsünün aniden kontrolünü kaybedip park halindeki hafriyat kamyonunun arkasına çarpma anı yer alıyor.

Kayıtlarda çarpmanın ardından minibüs içinde bulunan kişilerin aracın bagaj kısmından dışarı çıktığı anlar da görülüyor. Kameraya yansıyan görüntüler çarpışmanın şiddetini ve yolcuların araçtan çıkış anlarını net şekilde kaydetti.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Olayda 34 LHA 828 plakalı servis minibüsünde bulunan 12 kişiden 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 8’i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, bir yaralıya ise olay yerinde ayakta müdahale yapıldı. Yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Arnavutköy’de 9 kişinin yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı