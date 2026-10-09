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Arnavutköy'de taksici yanlış havale edilen 9 bin 900 lirayı bulmak için kilometrelerce iz sürdü

İSTOÇ'tan Arnavutköy Kaymakamlığı'na giden yolcusunun 1.100 TL yerine 11.000 TL yatırdığını fark eden taksici Fatih Sarıoğlu, 9.900 TL'yi bularak iade etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de taksici yanlış havale edilen 9 bin 900 lirayı bulmak için kilometrelerce iz sürdü

Olayın başlangıcı ve yanlış havale:

İstanbul'da taksi şoförü olarak çalışan Fatih Sarıoğlu, İSTOÇ'tan Arnavutköy Kaymakamlığı'na yolcu bıraktı. Yanında oturan ve ilçede sürücü kursu işlettiğini söyleyen Muhammet Selim Çelik, toplantıya yetişmek için aceleyle bin 100 lira tutan taksi ücretini internet bankacılığıyla ödemek istedi.

Çelik, dekonta yansıyan isim ve soyadını kullanarak ödemeyi gerçekleştirdi ancak bir sıfır fazla girerek 11.000 TL gönderdi. Toplantıya katılmak üzere kaymakamlık binasına giren Çelik, yoğunluğu ve telaşı nedeniyle yanlış ödemeden habersizdi.

Taksicinin fark etmesi ve geri dönüş çabası:

Sürücü Sarıoğlu, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde müşterinin 1.100 TL yerine hesabına 11.000 TL gönderildiğini fark etti. Fazladan yatırılan 9.900 TL'yi iade etmek amacıyla yolun yarısından geri dönen Sarıoğlu, yolculuğu sonlandırdığı Arnavutköy Kaymakamlığı'ndaki katları ve odaları tek tek dolaştı.

Ancak bazı odalarda devam eden toplantılar yüzünden içerilere giremeyen taksici, tüm girişimlerine rağmen müşterisine ulaşamayınca farklı bir yöntem izlemeye karar verdi.

Sürücü kurslarıyla tek tek irtibat:

Yolculuk sırasında yaptığı sohbeti hatırlayan Sarıoğlu, dekonttaki isim ve soyadı bilgisiyle ilçedeki sürücü kurslarını aramaya başladı. Yaklaşık 6-7 işletmeyle iletişime geçen taksici, 'Bu isim sizde çalışıyor mu?' diye sorarak araştırmasını sürdürdü.

Beşinci telefon görüşmesinde doğru kursa, dolayısıyla Muhammet Selim Çelik'e ulaşan Sarıoğlu, fazla yatırılan parayı bildirdi ve 9.900 TL'yi sahibine iade etti. Çelik, fazla ödemenin varlığından taksicinin araması üzerine dekonta bakınca haberdar oldu.

Tarafların açıklamaları ve tepki:

Olayı anlatan Fatih Sarıoğlu, 'İSTOÇ'tan aldım, Arnavutköy Kaymakamlığına bıraktım. Ücret bin 100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış. Yanlışlıkla bir sıfır fazla yazmış. Ben bunu fark edince yolun yarısından geri döndüm. Kaymakamlıkta abiyi aradım, bulamadım. Bütün odaları gezdim' dedi.

Sürücü kursu sahibi Muhammet Selim Çelik ise toplantı telaşı nedeniyle hatayı fark etmediğini belirterek, 'Yoğunluktan dolayı 1.100 lira göndereceğim yerde 11 bin lira gönderdim. Ben fark etmedim. Kendisi aradı, buldu beni. Fazla para gönderdiğimi söyledi. Sonrasında parayı bana teslim etti' ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, 'Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor' diyerek taksicinin çabasına teşekkür etti.

Benzer vakalar ve mesleki sorumluluk:

Sarıoğlu, benzer durumlarla karşılaştıklarını, araçta unutulan telefon veya eşyaların da sahiplerine ulaştırıldığını anlattı ve bu tür durumlarda mesleki sorumluluk gereği harekete geçtiklerini vurguladı. Olay, para iadesi ve dürüstlük örneği olarak gündeme geldi.

Her iki taraf da olayın karşılıklı anlayış ve iletişimle çözüldüğünü belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vakâ, dikkatli olmaya ve banka işlemlerinde rakamların kontrol edilmesine dair küçük ama önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

İSTANBUL&#039;DA TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPAN FATİH SARIOĞLU

İSTANBUL'DA TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPAN FATİH SARIOĞLU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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