Milli Egemenlik Parkı’nda oyun ve dinlenme alanları modernize ediliyor

Milli Egemenlik Parkı’nda yenileme çalışmaları

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı düzenlemelerle Milli Egemenlik Parkı yeni yüzüne hazırlanıyor. Çalışmalar, parkın güvenliğini ve kullanım konforunu artırmayı hedefleyerek çok yönlü bir yenileme programı çerçevesinde sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalar:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda öncelik olarak park zeminlerinin yenilenmesi yapıldı. Aynı zamanda Işıklandırma sisteminde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıyor; bu müdahalelerin amacı hem akşam kullanımını kolaylaştırmak hem de güvenliği artırmaktır. Parkta ayrıca oturma alanları ve çocuk oyun grupları yenilenerek daha konforlu ve dayanıklı hale getirildi.

Peyzaj ve açılış planı:

Alanlarda eş zamanlı yürütülen peyzaj çalışmaları ile yeşil doku güçlendiriliyor, mevsime uygun düzenlemeler yapılıyor. Bilecik Belediyesi yetkilileri, tamamlanan işlerin bir hafta sürecek düzenlemeler sonrasında halka açılacağını; yapılan yenileme ve bakımın çocuklar ile vatandaşların günlük kullanımına hizmet edeceğini belirtiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kademeli biçimde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

MİLLİ EGEMENLİK PARKI'NDA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR