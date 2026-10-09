Bilecik'te emniyetin sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirildi

Bilecik'te emniyet birimlerinde yerinde inceleme

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bölge Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde incelemelerde bulundu. Şube müdürlüklerini ziyaret eden Çağlar, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

incelemenin kapsamı:

Çağlar, birimlerin sorumluluk alanlarında devam eden faaliyetleri yerinde görüp hizmet süreçleri ile mevcut uygulamalara ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında kurum içi işleyiş ve saha uygulamaları değerlendirildi.

görüşmeler ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı görüşmelerde, birimlerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülen faaliyetler konuşuldu. Çağlar, görevli personelin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak onlara başarı dileklerini iletti.

BİLECİK’TE EMNİYET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARINA İNCELEME