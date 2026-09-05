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Arpalı'da meşalelerle doğal gaz sevinci

Bayburt'un Arpalı beldesi doğal gaza kavuştu; Arpalı Belediyesi açık hava düğün salonunda düzenlenen meşale töreniyle gaz akışı açıldı, halka yemek ikram edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Arpalı'da meşalelerle doğal gaz sevinci

Arpalı'da doğal gaz töreni:

Arpalı beldesi doğal gaza kavuştu; meşale yakma töreniyle doğal gaz akışı açıldı. Tören, Arpalı Belediyesi açık hava düğün salonunda gerçekleştirildi.

Törenin gerçekleştiği nokta ve katılımcılar:

Etkinliğe il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende meşaleler yakıldı ve törenin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Hizmete giriş ve beldeye yansıması:

Doğal gazın kullanıma sunulmasıyla Arpalı beldesi doğal gaz hizmetine kavuştu ve gaz akışı halkın kullanımına açıldı.

ARPALI’DA DOĞAL GAZ SEVİNCİ

ARPALI’DA DOĞAL GAZ SEVİNCİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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