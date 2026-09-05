Arpalı'da meşalelerle doğal gaz sevinci

Arpalı'da doğal gaz töreni:
Arpalı beldesi doğal gaza kavuştu; meşale yakma töreniyle doğal gaz akışı açıldı. Tören, Arpalı Belediyesi açık hava düğün salonunda gerçekleştirildi.
Törenin gerçekleştiği nokta ve katılımcılar:
Etkinliğe il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende meşaleler yakıldı ve törenin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
Hizmete giriş ve beldeye yansıması:
Doğal gazın kullanıma sunulmasıyla Arpalı beldesi doğal gaz hizmetine kavuştu ve gaz akışı halkın kullanımına açıldı.
ARPALI’DA DOĞAL GAZ SEVİNCİ
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