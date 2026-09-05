Doğada başlayan mesai: Emre Aydın'ın altın arama serüveni

Doğada başlayan iş, sistematik bir mesaiye dönüştü

Bursa'da 15 yaşından beri doğada altın arama merakıyla yola çıkan Emre Aydın, askerliği bırakarak bu uğraşı profesyonel mesleğe çevirdi. Sosyal medya hesabı Emre Aydın Gold adıyla çalışmalarını sürdüren Aydın, yaz aylarında Türkiye'nin derelerinde altın ararken kış aylarını Afrika'da altın tesisleri kurmakla geçiriyor. Kendi tasarımı ve üretimi makinelerle hem saha çalışması yapıyor hem de ürettiklerini yurt dışına ihraç ediyor.

Saha tespiti ve arama yöntemleri:

Aydın, altın aramanın yalnızca makine işi olmadığını, öncelikle arazinin ve taşların bilinmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle kuvars taşı ve derelerde altının çökelip birikebileceği noktaların tespitinin önemine vurgu yapıyor. Arazi çalışmasında ot kökleri ve çöplerin biriktiği bölgeler dikkatle inceleniyor; buralarda metre metre tarama yapılıyor. Her kürekte 5 parça ve üzerinde altın bulunuyorsa o noktada metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık bir yoğunluk tespit edilebiliyor ve çalışma kararı buna göre veriliyor.

Ekipman evrimi ve üretim kapasitesi:

İlk dönemde tava sistemiyle başlayan süreç, zaman içinde geliştirilen makinelerle genişledi. Aydın ve ekibi bugün 10 tondan 100 tona kadar kapasiteye sahip sistemler üretiyor. Yeni başlayanlar için önce tava sistemiyle pratik yapmayı, ardından kuvars ve birikim noktalarını öğrenip yatırmalı, motorlu ve taşınabilir sistemlere geçmeyi öneriyor. Daha büyük sistemlerde vakumlama yöntemiyle daha az kürek atılarak altın ayrıştırma imkânı sağlanıyor.

Günlük verim, yıllık üretim ve çalışma düzeni:

Aydın, zamanla tecrübe kazandıklarını ve başlangıçtaki gramın tozunu bile bulamama durumunun değiştiğini aktarıyor. Kurdukları makinelerden alınan verimle artık günde 3-4 gramın altına düşmediklerini; yoğun çalışma dönemlerinde ise günlük 4-5 gram elde ettiklerini belirtiyor. Yıllık ortalamaları çalışma yoğunluğuna göre değişmekle birlikte yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında olabiliyor. Sabit bir çalışma noktası yerine karavan ve taşınabilir ekipmanlarla Türkiye'yi gezen ekip, haftanın yaklaşık 5 günü sahada çalışıyor; yağış ve su durumu gibi etkenlere göre rotayı değiştiriyor.

Emre Aydın, jeolojik potansiyel açısından Türkiye'de Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerini daha verimli buluyor ve hem sahada arama hem de makine üretimi ile sektörün farklı ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürüyor.

BURSA'DA ÇOCUKLUK MERAKIYLA BAŞLADIĞI ALTIN ARAMA İŞİNİ PROFESYONEL MESLEĞE DÖNÜŞTÜREN EMRE AYDIN, ASKERİ PERSONELLİKTEN AYRILARAK TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ALTIN ARIYOR. KENDİ ÜRETTİĞİ MAKİNELERLE ÇALIŞAN AYDIN, YAZ AYLARINI TÜRKİYE'DE, KIŞ AYLARINI İSE AFRİKA'DA ALTIN TESİSLERİ KURARAK GEÇİRİYOR.