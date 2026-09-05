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Sınır ötesi rota Pomorie ile Kırklareli turizmi birlikte büyütmeyi hedefliyor

AB destekli proje ile Pomorie ve Kırklareli arasında turizm iş birliği güçlendirilecek; dijital tanıtım, tabelalandırma ve kültürel etkinlikler yürütülecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sınır ötesi rota Pomorie ile Kırklareli turizmi birlikte büyütmeyi hedefliyor

sınır ötesi turizm ortaklığı tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'Paylaşılan Kıyılar ve Hikayeler: Pomorie-Kırklareli Turistik Bölgesinin Zengin Kültürel Mirasını ve Yöresel Özelliklerini Keşfetmek' adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında hazırlanan 'Kırklareli Yerel Lezzetler & Gelenekler Rotası' düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen programa Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Pomorie Belediyesi Proje Direktörü Georgi Petkov katılarak proje hedefleri ve uygulama aşamaları hakkında bilgi verdi.

projenin hedefleri:

Mahmut Şahin proje ile Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı. 2025 yılında hazırlanan projenin yaklaşık 1 milyon avro bütçeye sahip olduğunu belirten Şahin, Kırklareli ile Pomorie'nin doğal güzellikler, tarih ve kıyı şeridi gibi ortak değerlere sahip olduğunu hatırlattı.

Proje kapsamında Kırklareli'nin doğal ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda görünürlüğü artırılacak; Demirköy, Kıyıköy, İğneada, Ahmetbey ve Pınarhisar gibi bölgelere yönelik tabelalandırma ve haritalandırma çalışmaları yapılacak. Ayrıca turizmin çevreci bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla bazı ilçelere elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu.

Projenin temel amaçlarından biri, bölge turizmini birbirine entegre ederek karşılıklı ziyaretleri artırmak ve ekonomik faydayı paylaşmak. Şahin bu yaklaşımı ' kazan-kazan ' anlayışıyla bölgesel kalkınmayı desteklemek şeklinde tanımladı.

uygulama ve karşılıklı etkinlikler:

Yaklaşık iki yıl süren hazırlık sürecinin ardından Bulgaristan'dan gelen heyet, proje programı çerçevesinde üç gün boyunca Kırklareli'nin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını gezerek yerel uygulamaları yerinde inceleyecek.

Programda bağ bozumu etkinlikleri düzenlenerek üzüm ve üzüm ürünlerinin farklı kullanım alanları tanıtılacak; ürünlerin ve geleneklerin tanıtımı için ortak etkinlikler öngörülüyor. Önümüzdeki aylarda ise Kırklareli heyetinin Pomorie'yi ziyaret etmesi ve bölgede çeşitli kültürel ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, iki bölgenin yerel lezzetleri, gelenekleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasının karşılıklı tanıtımının hem turizm hareketliliğini artıracağını hem de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantıda söz alan taraflar, projenin uygulanmasıyla bölgesel markalaşma, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve yerel ekonomiye sağlanacak katkılar açısından önemli adımlar atılacağını ifade etti.

PROGRAMDA KONUŞAN TRAKYA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ MAHMUT ŞAHİN, TÜRKİYE-BULGARİSTAN SINIR...

PROGRAMDA KONUŞAN TRAKYA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ MAHMUT ŞAHİN, TÜRKİYE-BULGARİSTAN SINIR ÖTESİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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