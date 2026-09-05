İkizlerin beraber yazdığı başarı: Van tıp fakültesine birlikte kabul edildiler

Silopi'den iki genç kızın ortak hedefi tıp oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Sinem ve Senem Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla dikkat çekti. Sinem 501, Senem 511 puan alarak tercihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni işaret etti ve her iki kardeş de hayallerindeki bölüme kabul edildi.

Hazırlık süreci ve beraber çalışma:

Silopi Anadolu Lisesi'nden mezun olan kardeşler, YKS'ye iki yıl boyunca birlikte hazırlandı. Sürecin büyük bölümünü özel bir dershanede geçiren ikizler, ders çalışırken birbirlerine yardımcı olduklarını, anlamadıkları konuları beraber çözdüklerini ve motivasyonlarını birbirlerinden aldıklarını anlattı. Zaman zaman günlük sorumluluklar ve ev işleriyle de ilgilenmek zorunda kaldıklarını belirten kardeşler, bu dengeyi sağlamanın emek istediğini vurguladı.

Başarıya götüren etkenler olarak hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin desteğini öne çıkaran Sinem, çalışma motivasyonunu "ülkeye faydalı bir birey olmak" isteğine bağladı. Senem ise benzer şekilde en büyük hedeflerinin "insanlara faydalı birer doktor olmak" olduğunu söyledi ve ailenin arkasında durmasının kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu ekledi.

Günlük hayat, fedakârlıklar ve denge:

Kardeşler, sadece ders çalışmanın ötesinde haftanın belirli günlerini hobilerine ayırdıklarını, dizi ve film izlemenin molalarında yer aldığını belirtti. Hazırlık sürecinde sabahları dershaneye götürülüp akşamları geç saatlere kadar çalıştıklarını; bazen uykularından, yemeklerinden veya sosyal aktivitelerinden fedakârlık yaptıklarını aktardılar. Ev işlerini paylaşmak ve birbirlerine bakmak da çalışma düzenlerinin bir parçası oldu.

İkizlerin rehber öğretmeni Ramazan Değer ise bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Değer, öğrencilerin azimli, sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilediklerini, zaman zaman hastalık veya misafir gibi durumlarda da fedakârlık yaptıklarını anlatarak aile ve öğretmenlerin katkılarını da kutladı.

Sonuç olarak Sinem ve Senem Zeyrek, birlikte geçen iki yıllık hazırlık maratonunun ardından aynı üniversitenin tıp fakültesini kazanarak doktor olma yolunda ilk adımı birlikte attı. Hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin desteğinin ön plana çıktığı bu başarı, Silopi koşullarında elde edilen dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor.

SİNEM ZEYREK (SAĞDA), SENEM ZEYREK (ORTADA) ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE YAŞAYAN İKİZ KIZ KARDEŞLER SİNEM VE SENEM ZEYREK, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA (YKS) ELDE ETTİKLERİ BAŞARIYLA DİKKAT ÇEKTİ. SAYISAL ALANDA 501 VE 511 PUAN ALAN İKİZ KARDEŞLER, HAYALLERİNDEKİ MESLEK İÇİN AYNI ÜNİVERSİTENİN TIP FAKÜLTESİNİ KAZANARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.