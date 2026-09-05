İmam Hatip mirası: birlik, başarı ve gelecek için ortak vizyon

Kurultaya gönderilen mesaj:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan, kurultayı Trabzon’da buluşturan Önder’i tebrik ederek panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikirlerin geçmiş, bugün ve geleceği kuşatan bir bakışla ortak vizyona katkı sağlamasını temenni etti.

İmam Hatiplerin toplumdaki yeri:

Mesajında Erdoğan, "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar birçok alanda İmam Hatip mezunu kardeşlerin adanmışlıkla ülkeye hizmet ettiğini vurguladı ve bu katkının gurur verici olduğunu belirtti.

Erdoğan, lise ve yükseköğretim sınavlarında okulların elde ettiği başarı ile harp okullarının mezuniyet töreninde görülen performansı örnek göstererek, bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye’nin normalleşme işaretleri olarak değerlendirdi.

Geçmişe şükran, geleceğe çağrı:

İmam Hatip okullarının kurulması, yaşatılması ve güçlendirilmesi için mücadele vermiş büyüklerimizi rahmet ve minnetle andığını belirten Erdoğan, "75 yıllık bu mücadelenin bugün ki neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmasında istikrarlı, şuurlu ve milli-manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinin önemine değinen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerini hatırlatarak "Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek" mısralarıyla bu gençliğe güven duyduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, mezunların hangi okuldan olursa olsun tüm gençleri ayrım yapmadan kucaklamalarını, 86 milyon olarak birlik ve kardeşlik içinde olunmasını rica etti. Mesajını "Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin" dilekleriyle sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor"