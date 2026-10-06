Arsuz sabahında dolu sürprizi: kıyı ilçesi kısa süreli beyaz örtüyle kaplandı

Arsuz'ta dolu sonrası beyaz manzara

Hatay'ın kıyı ilçesi Arsuz'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışa kısa süreli ancak yoğun bir dolu yağışı eklendi. Oluşan dolu kütlesi, çevreyi adeta kar yağmışçasına beyaza bürüdü ve görünen manzara şaşkınlık yarattı.

meteorolojinin uyarısı ve yağışın seyri:

Meteoroloji tarafından verilen sarı kodlu yağış uyarısının ardından kıyı ilçelerinde sabah boyunca yağışlı hava etkili oldu. Arsuz'taki kuvvetli dolu kısa sürdü fakat yağışlı koşulların gün boyu devam edeceği bildirildi.

dolu sonrası yerel etkiler ve ulaşım:

Dolu sonrası oluşan beyaz örtü hızla erirken erimeyle birlikte bazı yollar kısa süreli su birikintilerine dönüştü; sürücüler ve yaya trafiğinde yer yer aksama görüldü. Yetkililer ve vatandaşlar, ani değişen yol koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Olay yerinde gözlemlenen dolu kitlesi, yoğunluğu nedeniyle kar yağışını andırırken fiziksel hasar veya uzun süreli etkilerle ilgili yeni bir bildirim henüz paylaşılmadı.

ARSUZ'DA ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ.