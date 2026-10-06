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Ovacık'ın tanıdık misafiri: mahallede yıllardır dolaşan ayı

Ovacık'ta yıllardır tanınan ayı yeniden mahalle çevresinde görüntülendi; yaklaşık 4 yıldır görülen hayvan, zarar vermeden doğal alanına döndü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Ovacık'ın tanıdık misafiri: mahallede yıllardır dolaşan ayı

ovacık'ta yerleşimlere inen ayı yeniden görüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, uzun yıllardır zaman zaman yerleşim alanlarına kadar gelen ayı yine vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Bölge sakinleri, hayvanın son gözlemlerinde sakin ve saldırgan olmayan bir tavır sergilediğini aktarıyor.

görüntülerin detayları:

Görüntülerde ayının bir süre yerleşim çevresinde dolaştığı, sokak ve bahçe kenarlarında beslendiği veya çevreyi incelediği görülüyor. Yerel halkın paylaşımlarına göre bu ayı yaklaşık 4 yıldır aynı bölgede zaman zaman ortaya çıkıyor ve mahallede adeta tanıdık bir sima haline geldi.

bölge sakinleri ve güvenlik:

Vatandaşlar hayvana zarar vermekten kaçınırken, yetkililer de halkı dikkatli olmaya çağırıyor. İzleyenler, ayının insanlara karşı herhangi bir saldırgan davranış sergilemediğini; bir süre sonra tekrar vatandaşlara zarar vermeden doğal yaşam alanına döndüğünü belirtti. Bölge halkı, bu tür karşılaşmalarda mesafe korunması ve beslenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Ayının yıllardır aynı bölgede görünmesi, hem yerel hafızada hem de sosyal medyada sıkça konuşulan bir konu olmaya devam ediyor. Yetkililer ve mahalle sakinleri, hayvanın hareketlerinin izlenmesi ve insan-hayvan çatışmasının önlenmesi için tedbirlerin sürdürülmesini önemsiyor.

OVACIK&#039;IN SEVİMLİ KONUĞU AYI YİNE GÖRÜNTÜLENDİ

OVACIK'IN SEVİMLİ KONUĞU AYI YİNE GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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