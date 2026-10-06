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Arsuz'da dolu yaşamı etkiledi: belediye binası ve yollar su altında kaldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sarı kodlu uyarı sonrası etkili olan dolu, prefabrik belediye binasını suyla doldurdu; yollar göle döndü, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Arsuz'da dolu yaşamı etkiledi: belediye binası ve yollar su altında kaldı

Arsuz'ta kısa süreli dolu hayatı etkiledi

Meteorolojinin sarı kodlu yağış uyarısının yapıldığı Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış kısa sürede doluya dönüştü. Kuvvetli ve kısa süreli dolu çevreyi beyaza bürürken, bazı alanlarda ani su birikintileri oluştu.

prefabrik binada hasar ve personel müdahalesi:

Arsuz Belediyesi'ne ait prefabrik belediye binası yağan yoğun su sonucu su altında kaldı. Binadaki teknolojik cihazların zarar görmesini engellemek isteyen belediye personeli, geçici önlem olarak bilgisayar ve ekipmanları poşetlerle kapatarak korunmaya çalıştı.

saha çalışmaları ve ulaşımda aksama:

Olayın ardından Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün sahaya çıkarak vatandaşlara yardım eden ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. Ekiplerin sahadaki müdahale ve tespit çalışmaları sürüyor.

Yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, su tahliye ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Dolu yağışıyla birlikte belediyenin prefabrik binasını su bastı, yollar göle döndü

Dolu yağışıyla birlikte belediyenin prefabrik binasını su bastı, yollar göle döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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