Sivas sabahında yoğun sis görünürlüğü düşürdü

Sivas'ta sabah sisleri etkili oldu

Sivas'ta hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle kent genelinde yoğun sis gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis, birçok noktada görüş mesafesinin belirgin biçimde azalmasına neden oldu. Yer yer trafikte ilerlemeyi zorlaştıran koşullar, sürücülerde tedbirli davranma gerekliliğini ortaya koydu.

Trafikte alınan önlemler:

Görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte seyreden araç sürücüleri takip mesafesini koruyarak ve hızlarını düşürerek ilerledi. Muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla birçok sürücü daha temkinli hareket etti; bu davranış, yoğun sisin yarattığı riski azaltmaya yönelik yerel uygulamalardan biri olarak öne çıktı.

Kentteki görüntüler ve yüksekte yoğunlaşma:

Sis, kent genelinde sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde sisin yoğunluğu daha fazla hissedilirken, alçak mahallelerde zaman zaman sokakları ve binaları örtü gibi sarması dikkat çekti. Bu doğal tablo, ulaşım ve günlük yaşamı etkilerken sabah saatlerindeki manzaralara da yansıdı.

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞININ 6 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT GENELİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU.