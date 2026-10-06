Arsuz'ta dolu yağışı prefabrik belediye binasını su içinde bıraktı

hatay'ın arsuz ilçesinde dolu yaşamı aksattı

Meteorolojinin sarı kodlu yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, Arsuz’da kısa süreli fakat yoğun dolu şeklinde kendini gösterdi. Yağış çevreyi beyaza bürürken, ilçede ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

belediye binası ve personelin acil önlemleri:

Arsuz Belediyesi’ne ait prefabrik binanın su içerisinde kalması dikkat çekti. Belediye personeli, içerideki teknolojik ekipmanları korumak için poşetlerle bilgisayarları kapatarak geçici çözümler üretti. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de dolu sonrası sahaya çıkarak kentteki çalışmaları yerinde takip etti.

ulaşım ve sahadaki müdahaleler:

Yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için müdahalelerin sürdüğünü bildirirken, belediye ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

ARSUZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ VE KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞIYSA ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ