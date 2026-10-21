Arsuz'da alevler 2 katlı evi kullanılamaz bıraktı

Arsuz'da 2 katlı ev yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik tedbirleri:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi; bölgedeki güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı.

Hasar durumu:

Yangın sonucu söz konusu 2 katlı müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ARSUZ’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.