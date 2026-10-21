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Arsuz'da alevler 2 katlı evi kullanılamaz bıraktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye yangını kontrol altına aldı, can kaybı ve yaralanma yok.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arsuz'da alevler 2 katlı evi kullanılamaz bıraktı

Arsuz'da 2 katlı ev yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik tedbirleri:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi; bölgedeki güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı.

Hasar durumu:

Yangın sonucu söz konusu 2 katlı müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ARSUZ’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

ARSUZ’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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