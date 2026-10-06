Keşap'ta doğanın çizdiği Türkiye silueti: Şahan Kayası havadan görüldü

Havadan görüntülenen ilginç jeolojik oluşum

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde yer alan Şahan Kayası, uzaktan bakıldığında çevresindeki bitki örtüsüyle birlikte Türkiye haritasını andıran bir siluet oluşturuyor. Bölgedeki doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, yapının sıra dışı görünüşünü özellikle dron çekimleriyle belgeledi.

Kayalığın görünümü ve mağara:

Kayalığın çevresindeki ağaç ve çalıların oluşturduğu kontrast, havadan bakıldığında harita benzeri formu daha belirgin hâle getiriyor. Oluşumun ortasında ise, Türkiye haritasında Tuz Gölü bölgesine denk düşen konumda büyük bir mağara bulunuyor; bu mağara görüntülerin dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Koruma statüsü ve turizm bekleyişi:

İlginç şekli nedeniyle bölge yetkilileri tarafından korunmaya alınan alan, birinci derece doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Son dönemde doğa ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri hâline gelen köy ve kayalık, daha fazla tanınması halinde Armutdüzü köyünün turizm potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

Dron görüntüleri, hem bölgenin doğal güzelliğini hem de bu tür sıra dışı jeolojik oluşumların yerel ekonomi ve koruma politikaları açısından taşıdığı önemi gözler önüne seriyor. Ziyaret ve belgeleme sürecinde alanın korunmasına yönelik önlemlerin sürdürülmesi yerel yetkililerin önceliği olarak ifade ediliyor.

GİRESUN’UN KEŞAP İLÇESİNDE, UZAKTAN BAKILDIĞINDA TÜRKİYE HARİTASINI ANDIRAN KAYALIK OLUŞUM, DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. ARMUTDÜZÜ KÖYÜNDE BULUNAN VE YÖREDE "ŞAHAN KAYASI" OLARAK BİLİNEN DOĞAL OLUŞUM, İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİ ÇEKİYOR.