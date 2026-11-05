Artvin'de dereler kabardı, sahil ilçelerinde su seviyesi yükseldi

Artvin'de sağanak sonrası dereler yükseldi

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı verilen Artvin'in sahil kesimlerinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, bazı derelerin su seviyesinin yükselmesine yol açtı.

etki ve yerel gözlemler:

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte su seviyesindeki yükseliş, kıyı yerleşimlerinde ve dere boylarında fark edilir oldu.

Yetkililerden ya da sahada gözlenen doğrudan olumsuz bir can veya mal kaybı bildirimi haberde yer almamaktadır; ancak kısa süreli su taşkınları ve akış hızındaki artış, yerel halk tarafından izlendi.

içkale deresinin coşkun akışı:

Hopa ilçesindeki İçkale Deresi, yağışın ardından hızla coştu ve deredeki hareketliliğin anbean kaydedildiği görüntüler kameraya yansıdı. Görüntüler, yağışın yoğunluğunu ve derelerde oluşan akış değişimini açık biçimde gösteriyor.

Hava koşullarının seyrine göre yetkililerin uyarılarının takip edilmesi önemini koruyor; vatandaşların dere yataklarına yaklaşmaması ve olası ani yükselmelere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

ARTVİN’DE DÜN AKŞAM BAŞLAYAN VE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI DERELERDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ. HOPA İLÇESİNDEKİ İÇKALE DERESİ’NİN COŞKUN AKIŞI KAMERAYA YANSIDI.