Avrupa'da uçaklara yapılan asılsız bomba ihbarları 16'ya ulaştı

Avrupa genelinde ihbar sayısı 16'ya çıktı

Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları sürüyor. Son gelişmeyle birlikte ihbar yapılan uçak sayısı 16'ya yükseldi. Finnair'in Helsinki - Viyana seferini yapan uçak, ihbarın ardından güvenli şekilde Viyana'ya iniş gerçekleştirdi; yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.

hangi seferler hedef alındı:

Yetkililer ayrıca Polonya havayolu şirketi LOT'un Varşova-Paris seferine de ihbarda bulunulduğunu bildirdi. Daha önce Çek polisi tarafından bildirilen hedefler arasında Prag seferine giden dört uçak, Finnair'in Helsinki - Roma seferi, Aegean Havayolları'nın Selanik - Milano seferi, Ryanair'in Kopenhag - Sofya, Madrid - Sofya, Londra - Sofya ve Porto - Milano seferleri, Wizz Air'in Milano - Varşova ve Milano - Bükreş seferleri, Aer Lingus'un Dublin - Roma seferi ile LOT'un Varşova - Brüksel seferi yer almıştı. Bu seferlerde yapılan aramalarda da patlayıcı düzenek bulunamadı.

yetkililer ne diyor ve soruşturmanın son durumu:

İtalya'daki ihbarların, yetkililerin aktardığına göre, konu başlığı "Tehdit bildirimi" olan bir e-posta aracılığıyla yapıldığı ve bazı ihbarların "Erkek Devletinin Savaşçıları" adlı bir grup tarafından üstlenildiği belirtildi. Grup, mesajlarında "feminist bir rejimi" hedef aldıklarını ve patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidinde bulunduklarını ifade etti. Yetkililer, şu ana kadar aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını; bölgesel güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz salı günü en az 7 uçağa ve 1 yolcu gemisine yönelik ihbarların yapıldığı bildirilmiş; bu ihbarların arkasında kim veya kimlerin olduğuna dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmamıştı. Avrupa genelinde havacılık güvenliği önlemleri devam ederken, yetkililer yolcuları resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırıyor.

AVRUPA’DA BOMBA İHBARI YAPILAN YOLCU UÇAĞI SAYISI 16’YA YÜKSELDİ.