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Çorum çevre yolunda devrilen tır üst geçide ve araca zarar verdi

Çorum Çevre Yolu Bulvarı'nda Ankara istikametine giden S.C. yönetimindeki Scania tır yan yattı; sürücü yara almadı, araç ve üst geçide hasar oluştu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum çevre yolunda devrilen tır üst geçide ve araca zarar verdi

çorum'da tır yan yattı

Çorum'un Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır yan yattı. Olayda can kaybı yaşanmadı ve sürücü sağlık durumu açısından olumsuzluk bildirilmedi.

kazanın oluş şekli:

Ankara istikametine seyir halinde olan, şoförü S.C. olan ve plakası 34 GEZ 001 olan Scania marka tır, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazanın kesin nedeni ve detayları, polis ekiplerinin yapacağı teknik incelemelerle netleşecek.

müdahale ve hasar:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücünün yaralanan olmadığı belirlendi. Kaza sonucu tırda ve üst geçitte maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlatarak tutanak tuttu; trafik ve güvenlik önlemleri alındı, soruşturma sürüyor.

ÇORUM&#039;DA TIR DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ YARA ALMADAN ATLATTI

ÇORUM'DA TIR DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ YARA ALMADAN ATLATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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