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Artvin'de kaçakçılık operasyonunda sigara, içki, tütün ve kestane ele geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda sigara, alkollü içki, tütün ve 92 kg kaçak kestane ele geçirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Artvin'de kaçakçılık operasyonunda sigara, içki, tütün ve kestane ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında il genelinde bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve aramalarda farklı kategorilerde çok sayıda kaçak ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

ele geçirilen ürünler:

Ekiplerin çalışmalarında ön plana çıkan ürünler arasında 5 bin 604 paket kaçak sigara, 162 litre kaçak alkollü içki ve 3 sigara doldurma makinesi bulunuyor. Ayrıca 417 içi tütün doldurulmuş makaron, 174 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 2 kilogram nargile tütünü ve 340 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ele geçirildi.

Operasyonlarda yalnızca tütün ve alkollü ürünler değil, gümrük kaçağı gıda olarak 92 kilogram kestane de bulundu. Bunun yanı sıra mevzuata aykırı olarak piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 813 muhtelif süs eşyası ile 13 elektrikli küçük ev aleti de kayıt altına alındı.

yakalamalar ve kurumsal açıklama:

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda toplam 32 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve genel sağlığının korunması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Operasyonların detayları ve benzeri olaylarla mücadeleye ilişkin soruşturmalar devam ediyor; ele geçirilen ürünlere ve yakalanan şüphelilere ilişkin yasal işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor.

ARTVİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN EKİM AYINDA DÜZENLEDİĞİ KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA SİGARA, ALKOLLÜ...

ARTVİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN EKİM AYINDA DÜZENLEDİĞİ KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA SİGARA, ALKOLLÜ İÇKİ, TÜTÜN VE GÜMRÜK KAÇAĞI KESTANENİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ, 32 KİŞİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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