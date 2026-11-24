Taşköprü ve çevresinde çatılar uçarak yaşam felç oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 20 Kasım Cuma gününden itibaren etkili olan fırtına, İmamoğlu ve Boztepe köyleri başta olmak üzere çevre yerleşimlerde önemli hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ormanlık alanlarda ise onlarca ağaç devrildi.

Etkilenen yerler ve hasarın görünümü:

Fırtına, Taşköprü ilçesi ile Çorum’un Kargı ilçesi sınırında yoğunlaştı; İmamoğlu ve Boztepe köylerinin yanı sıra Kargı'ya bağlı bazı köylerde de çatı uçmaları ve ağaç kırılmaları kaydedildi. Hasar, köylerdeki yapısal zararların yanı sıra ormanlık alanlarda ağaçların gövdelerinden ve köklerinden kırılarak devrilmesi şeklinde belirlendi.

Yerel açıklamalar ve havadan görüntüler:

Gümüşoluğu köyü muhtarı Bayram Alkan, olayın gece saatlerinde çok kuvvetli rüzgarla başladığını belirterek, "Cuma günü gece saatlerinde çok kuvvetli bir rüzgar oldu. Rüzgardan dolayı gerek bizim köyde ve ormanda hasar meydana geldi. Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu ve Boztepe köylerinde rüzgardan dolayı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar da kırıldı. Hortum olduğu değerlendiriliyor, biz de öyle düşünüyoruz. Çok da etkiliydi. Ormanlardaki ağaçları gövdelerinden ve köklerinden kırarak devirdi. Bu bölgenin genelinde bu durum yaşandı" dedi. Olay yerine ait hasar tespitleri ve yıkım, havadan görüntülere de yansıdı.

Kastamonu’da fırtına evlerin çatılarını uçurdu, onlarca ağacı devirdi