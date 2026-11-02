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Kırıkkale'de zincirleme kaza 43 ilin bağlantı noktasında trafiği durma noktasına getirdi

Kırıkkale-Ankara kara yolunda dört aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; hafta sonu yoğunluğunda oluşan kuyruklar dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 00:02

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 00:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de zincirleme kaza 43 ilin bağlantı noktasında trafiği durma noktasına getirdi

kaza ve müdahale:

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde meydana gelen kazada, dört araç birbirine karıştı. Edinilen bilgiye göre kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi ve polis-jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

trafik yoğunluğu ve dron görüntüleri:

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hafta sonu trafik yoğunluğunun da etkisiyle, 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Bölgedeki yoğunluk ve kuyruklar, olay yerinin dronla çekilen görüntülerinde net şekilde görüldü.

sürücünün anlatımı:

Kaza anını anlatan sürücü Necati Genç, "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KIRIKKALE&#039;DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE...

KIRIKKALE'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE ULAŞIMIN BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDIĞI KARA YOLUNDA, HAFTA SONU YOĞUNLUĞUNUN DA ETKİSİYLE OLUŞAN ARAÇ TRAFİĞİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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