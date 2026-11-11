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ASFAT COP31'de çevreci teknoloji ve su çözümlerini sergiledi

ASFAT, COP31'de atmosferik su jeneratörleri, deniz yüzeyi temizleme gemileri, ASBOT ve atık lastiklerin geri dönüşümüne dayalı projelerini tanıttı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Aslı Han

ASFAT COP31'de çevreci teknoloji ve su çözümlerini sergiledi

ASFAT COP31'de çevreci teknoloji ve su çözümlerini sergiledi

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) bünyesinde çevreye yönelik teknoloji çözümlerini sundu. Şirket, savunma sanayisindeki proje yönetimi, mühendislik ve entegrasyon deneyimini temiz enerji, su güvenliği, döngüsel ekonomi ve çevreye duyarlı üretim alanlarına taşıdığını vurguladı.

ASFAT'ın sergilediği başlıca teknoloji ve projeler:

Zirvede öne çıkan uygulamalar arasında atmosferik su jeneratörleri, deniz yüzeyi temizleme gemileri, kıyı devriye botu ASBOT ve atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik projeler yer aldı. ASFAT, bu çözümleri hem yerli teknoloji girişimleri hem de sanayi kuruluşlarıyla birlikte uluslararası platformda paylaşmayı hedefledi.

Kuruluş, savunma üretim kapasitesini sivil ve çevresel ihtiyaçlara uyarlayarak, afet ve acil durum bölgelerinde, askerî tesislerde ve şebekeden bağımsız sahalarda kullanılabilecek alternatif sistemler geliştirdiklerini belirtti.

ASFAT yetkililerinin değerlendirmeleri:

ASFAT İş Geliştirme Uzmanı Yiğit Demiral, katılımla ilgili olarak şunları söyledi: 'ASFAT olarak Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir savunma sanayisi şirketiyiz. Askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin imkân ve kabiliyetleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu zirvede sadece askeri alanda değil, çevreye yönelik alanlarda da faaliyetlerimizi ve çözümlerimizi sergilemek istedik. Savunma sanayisindeki tecrübelerimizi ve mühendislik kabiliyetlerimizi bu alana uyarladık.' Demiral, tanıtılan ürünleri de şöyle özetledi: 'Havadan su üretme cihazımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teslim ettiğimiz deniz yüzeyi temizleme gemimiz ve kıyı devriye botumuz ASBOT gibi çeşitli ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Aynı zamanda atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik bir projemiz var. Bu projede elde edilecek ürünün gemi yakıtı olarak kullanılması üzerine çalışıyoruz. Askeri birlikler ve lojmanlara yönelik elektrikli şarj istasyonu projelerimiz de mevcut. ASFAT olarak sadece savaş gemisi ve obüs üretmiyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı ürünler de üretmekteyiz.'

Demiral ayrıca deniz temizleme gemilerinin uygulamadaki etkisine dikkati çekti: 'Deniz temizleme gemilerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teslim ettik. Şu anda Haliç’te görev yapıyor. Deniz yüzeyindeki plastik atıkları temizliyor. Özellikle plastik atıkların deniz yüzeyinden temizlenmesinde ve Haliç’in temizliğinde önemli rol oynuyor.'

Havadaki nemden suya ve lastikten yakıta dönüşüm:

ASFAT'ın tanıttığı atmosferik su jeneratörleri, havadaki nemi yoğunlaştırıp çok kademeli filtrasyon süreçlerinden geçirerek içme suyu üretiyor. ASFAT Ar-Ge Teknoloji Yönetimi Uzmanı İrem Bigat, cihazla ilgili olarak 'Cihazımız yerli ve millî bir teknolojiye sahip. Yoğuşma işlemine ilişkin patenti bulunuyor. Havadaki nemi soğutarak su elde ediyor. Hem büyük kapasiteli hem de ev tipi versiyonu mevcut. Cihazdan hem sıcak hem de soğuk su elde edebiliyoruz. Bu cihazın en önemli avantajlarından biri, afet durumlarında ya da içme suyuna erişimin mümkün olmadığı ortamlarda kullanılabilmesi. Bu açıdan bize önemli faydalar sağlıyor' ifadelerini kullandı.

Bir diğer proje ise atık lastiklerin termoliz yöntemiyle geri dönüştürülmesine dayanıyor. Proje kapsamında geri kazanılmış karbon siyahı ve yakıt ürünleri elde edilmesi, atıkların ham madde olarak yeniden kullanımı ve birincil kaynak tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Elde edilen yakıt ürünlerinin gemilerde kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ASFAT ayrıca enerji ve su ihtiyacını birlikte ele alan entegre sistem çözümleri geliştirerek, altyapıya erişimin sınırlı olduğu alanlarda temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Şirketin COP31'deki sunumu, yerli savunma sanayisinin çevre teknolojilerine adaptasyonunu ve uluslararası iş birliği fırsatlarını ön plana çıkardı.

ASFAT, HAVADAKİ NEMDEN İÇME SUYU ÜRETEN CİHAZIN YANI SIRA DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME GEMİLERİ VE ATIK...

ASFAT, HAVADAKİ NEMDEN İÇME SUYU ÜRETEN CİHAZIN YANI SIRA DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME GEMİLERİ VE ATIK LASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK PROJELERİNİ TANITTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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