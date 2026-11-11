Erzurum çevresinde gece ve sabah saatlerine yönelik buzlanma uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Kurumun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi son değerlendirmelerinde Erzurum ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçmesinin beklendiğini aktardı.

Hava durumu beklentisi:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Bu şartların özellikle sabah ile gece saatlerinde etkili olacağı kaydedildi.

Uyarı ve önlemler:

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadiselerinin görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, buzlanma ve donun ulaşımda aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara yol açabileceği ve vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGE GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARININ MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEĞİNİ BELİRTEREK, SABAH VE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN BUZLANMA, DON VE SİS OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.