İtfaiyeciler Toros Şahin Tepesi'ni yeniden yeşertti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçmiş yıllarda yangınla zarar gören Toros Şahin Tepesi'nde kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması başlattı. Etkinlik 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirildi; itfaiye personeli ile itfaiyecilik ve yangın güvenliği eğitimi alan 55 meslek lisesi öğrencisi görev aldı.

etkinliğin aşamaları:

Çalışma ilk olarak alan temizliğiyle başladı; katılımcılar tepede biriken çöpleri topladı ve dikime uygun zemin hazırladı. Ardından çam fidanları toprakla buluşturuldu ve dikimin hemen ardından arazözlerle fidanlara can suyu verildi. Uygulama, yangından zarar gören alanda ekolojik dengelerin yeniden kurulmasına yönelik somut bir adım oldu.

görüşler ve amaç:

Ömer Selçuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü, itfaiyecilerin görev tanımının yangınları söndürmekle sınırlı olmadığını vurguladı. Selçuk, "Atatürk’ün doğaya değer veren anlayışını yaşatmanın en güzel yollarından birinin doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakmak olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde düzenlediğimiz bu etkinlikle ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunmayı amaçladık" dedi.

Sinem Sak, etkinliğe katılan itfaiye personeli, orman yangınlarının ağaçlandırma çalışmalarının önemini gösterdiğini söyledi: "Özellikle son yıllarda yaşanan orman yangınları, ağaçlandırma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz de bugün burada hem yangından zarar gören bu alanın yeniden yeşermesine katkı sunmak hem de çevre konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz".

Eyüp Emrem, 10. sınıf öğrencisi, etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti: "10 Kasım vesilesiyle düzenlenen bu etkinlikte yer almak bizim için çok anlamlı. Hem doğaya katkı sağlamak hem de çevre konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugün burada doğanın yeniden yeşermesine katkıda bulunuyoruz. Böyle güzel bir çalışmanın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum".

10 Kasım'daki çalışma, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde doğanın korunması ve yeşil alanların artırılması yönünde anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

İTFAİYE PERSONELİ VE 55 MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİ ÖNCE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI, ARDINDAN ÇAM FİDANLARINI TOPRAKLA BULUŞTURDU.