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Buharkent'e yeni sosyal alan: 6 dönümlük araziye kır düğün salonu geliyor

Buharkent Belediyesi, Menderes Mahallesi'ndeki 6 dönümlük arazide kır düğün salonu için zemin hazırlıklarına başladı; tesis ilçenin özel günlerine ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Buharkent'e yeni sosyal alan: 6 dönümlük araziye kır düğün salonu geliyor

Buharkent'te kır düğün salonu için zemin hazırlıkları sürüyor

Buharkent Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırmak amacıyla daha önce satın aldığı 6 dönümlük arazi üzerinde proje çalışmalarına başladı. Saha, Menderes Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Caddesi üzerinde yer alıyor ve zemin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

projenin yeri ve amaçları:

Kır düğün salonu projesi, belediyeye ait 6 dönümlük alana ilçede düğün ve benzeri özel etkinlikler için donanımlı bir sosyal mekan kazandırmayı hedefliyor. Tamamlandığında tesisin, bölge halkının özel günlerine ev sahipliği yapacak yeni bir alternatif sunması planlanıyor.

başkanın açıklaması:

"Menderes Mahallemiz Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Caddesi üzerinde, daha önce belediyemiz tarafından satın aldığımız 6 dönümlük araziye kazandırmayı planladığımız Kır Düğün Salonu Projemiz için çalışmalara başladık. Zemin hazırlık çalışmalarının devam ettiği projemizle, hemşehrilerimizin en özel günlerine ev sahipliği yapacak güzel bir sosyal alanı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Buharkent’imize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede yaşayan vatandaşların düğün ve benzeri özel günlerine ev sahipliği yapacak yeni bir sosyal alanın hizmete sunulması hedefleniyor.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DAHA ÖNCE SATIN ALINAN 6 DÖNÜMLÜK ARAZİYE...

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DAHA ÖNCE SATIN ALINAN 6 DÖNÜMLÜK ARAZİYE YAPILMASI PLANLANAN KIR DÜĞÜN SALONU PROJESİNDE ZEMİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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