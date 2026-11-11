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Düziçi sanayi sitesinde tamircinin bulduğu iki yavru kedi dükkânın neşe kaynağı oldu

Düziçi Sanayi Sitesi'nde kazalı pikaptan çıkarılan iki yavru kediye kaporta ustası Bekir Onat ile komşu esnaf Mehmet Çömez sahip çıktı, maması veriliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Düziçi sanayi sitesinde tamircinin bulduğu iki yavru kedi dükkânın neşe kaynağı oldu

Olayın keşfi

Düziçi Sanayi Sitesinde kaportacılık yapan ustalar, onarım için getirilen kazalı bir pikabın sökümünü yaparken aracın içinden gelen sesleri fark etti. Çalışma sırasında aracı dikkatle inceleyen Bekir Onat, koltuğun ve aksamların arasına saklanmış iki yavru kedi buldu. Kediler araç içinden özenle çıkarıldı ve durum komşu esnafa bildirildi.

Yavru kedilerin bakımı

Bulunan 2 yavru kedi için ilk müdahaleyi yapan usta ve yanındaki esnaf, beslenmeleri ve bakımlarını üstlendi. İş yerinin içinde geçici olarak ayrılan bir alana mama ve su konuldu, yavruların sağlık durumları ve davranışları gözlemlendi. Esnaflar, annesini aramak için günlerce çevrede bekledi ancak annesine ulaşılamadı.

Esnafın açıklamaları

Bekir Onat kedileri bulma anını anlattı: aracı sökerken sesler geldiğini fark ettiklerini, koltuğun arkasında iki kedi enliği gördüklerini ve dikkatle çıkardıklarını belirtti. Onat, anneleri bulunamadığı için mama ve su vererek bakımını üstlendiklerini ve "dışarı atamayacağız" dediğini aktardı.

Mehmet Çömez ise Bekir Onat ile dükkânlarının yan yana olduğunu, Onat'ı çağırdıktan sonra yavruları bulduklarını ve Onat'ın yaklaşık bir aya yakındır kedileri beslediğini söyledi. Çömez, annesinin kaza sırasında araçta kalmış olabileceğini düşündüklerini ekledi.

Sanayi için küçük bir sevinç

Yavru kediler kısa sürede iş yerinin bir parçası haline geldi. Sanayi esnafı günlük iş akışı içinde kedilerle ilgileniyor; minikler hem çalışanlara moral veriyor hem de iş yerine neşe katıyor. Esnafların bu duyarlı yaklaşımı, hayvan sevgisinin somut bir örneğini oluşturdu ve çevredeki diğer esnaflardan da olumlu tepkiler aldı.

Olay, küçük bir tesadüfün insanların ve hayvanların yaşamında nasıl sıcak bir bağ kurabileceğini gösterdi; bulunan yavruların bakımı esnaf tarafından üstlenilmeye devam ediyor.

Osmaniye&#039;de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıktı

Osmaniye'de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıktı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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